Португалия поднялась на три позиции в рейтинге цифровой конкурентоспособности

Лидируют Соединенные Штаты, а Гонконг, Швеция, Дания и Сингапур входят в пятерку лучших.

«Подъем Португалии является результатом более высоких показателей по сравнению с 2020 годом в двух из трех областей, включенных в исследование: «Знания» (32 место) и «Подготовка к будущему» (38 место). В третьем, что касается технологий, Португалия сохранила позицию последних двух лет (38 место)», - говорится в исследовании, опубликованном Всемирным центром конкурентоспособности IMD.

В исследовании говорится, что Португалия более конкурентоспособна с точки зрения иммиграционного законодательства (где она занимает третье место), а также с точки зрения информационных технологий (11 место) и количества выпускников в области науки (12 место).

Слабые стороны возникают в отношении подготовки рабочих (60 место) и количества пользователей мобильного широкополосного доступа (59 место) и беспроводной связи (53).

В этом списке на региональном уровне Португалия отстает от Испании, которая занимает 31 место, но опережает Италию, которая находится на 40 месте, и Грецию (44).