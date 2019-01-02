Португалия: подорожали автострады

Таким образом, начиная с 1 января 2019 г. на 20 из 22 автострад, находящихся под управлением Infraestruturas de Portugal (IP), повысилась плата за проезд.

Единственные автомагистрали, где тарифы не изменились - А4 и А13-1.

Что касается остальных автострад, будет иметь место изменение «только в 111 применяемых тарифах (22% от общего числа 500)».

Так, не будет никакого увеличения за проезд для 1 класса на пяти автомагистралях: A4 - тоннель Marão, A23 (Torres Novas-Abrantes), A21 (Ericeira-Venda do Pinheiro), A19 (Litoral Oeste), A13 (Pinhal Interior), A16 (Большой Лиссабон) и A41 и A42 (Большой Порту).

На A16 увеличен тариф только 2 класса - на 10 центов (+3,85 евро).

В Большом Порту цены на проезд увеличились на 5 центов для класса 3 на A41 (4,20 евро) и A42 (до 3,60) и на 15 центов в классе 4 на A41 (4,75) и на 10 центов на A42 (до 4 евро).

На A22 в Алгарве стоимость проезда возросла до всех классов, за исключением класса 2. Тариф на автомобиль 1 класса составил 9 евро (+15 центов), 20 евро в классе 3 (+20 центов) и 22,20евро в 4 классе (+15 центов).

На Norte Litoral (A28) увеличение составило 10 центов, кроме 2 класса, на A25 - 10 центов во 2 классе и 5 центов в 3 и 4 классах.