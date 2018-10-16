Португалия: «подозрительные» деньги

ЦБ призывает не принимать банкноты с пятнами краски, неровно окрашенные или которые слишком «склеены» между собой.

Если вы все-таки получили, к примеру, окрашенные банкноты, ЦБ советует сдать их в это учреждение или же в свой банк, чтобы они были отправлены компетентным органам.

Как поясняет Центробанк, «пятна краски, которые могут быть фиолетовыми, зелеными, синими, красными и черными, могут возникнуть в результате работы смарт-систем нейтрализации банкнот. Это механизмы безопасности, установленные в банкоматах или чемоданах для перевозки денег, которые маркируют или частично уничтожают банкноты после попытки кражи или ограбления. Пятна концентрируются на краях банкнот, стекая в центр и образуя характерный узор».

Кроме того, «злоумышленники иногда пытаются удалить пятна защитной краски путем промывки или использования отбеливающих средств. Именно по этой причине также следует отказаться от обесцвеченных купюр».

«В то время как большинство смарт-систем нейтрализации банкнот делают их непригодными к использованию путем окрашивания, есть и другие, которые используют клей для соединения банкнот - «постоянного и необратимого».

Извлечение купюры из пачки невозможно без ее разрыва на небольшие фрагменты. Если кто-то попытается передать вам «склеенную» пачку денег, следует также отказаться», предупреждает ЦБ.

Также ЦБ отмечает, что банкноты, поврежденные смарт-системами нейтрализации, не могут быть обменены, за исключением если их предоставляет первоначальный владелец - жертва преступления.