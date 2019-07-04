Португалия: подпольное казино было закрыто в Порту

Четверг, 04 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: подпольное казино было закрыто в Порту

ASAE ликвидировала на этой неделе нелегальное казино в Порту.

Национальная группа по информации и расследованию преступлений (UNIIC), подразделение Управления по продовольственной и экономической безопасности Португалии (ASAE), ликвидировала на этой неделе нелегальное казино в Порту. 

Трехмесячное расследование в отношении незаконных азартных игр завершилось выдачей ордера прокуратуры.

В результате девятнадцать человек в возрасте от восемнадцати до шестидесяти пяти лет были взяты под стражу после того, как их поймали с поличным в ходе игры в покер, пишет ТАСС.

Власти также конфисковали различные другие материалы, используемые для азартных игр, включая два стола для игры в карты, игральные карты, фишки для ставок, игровые автоматы и игровые автоматы, а также 1,100 евро наличными и более девяти граммов гашиша.

Сотрудники ASAE действовали при поддержке португальской Полиции общественной безопасности (PSP).

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