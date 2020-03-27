Португалия: подробности правил льготного кредитования туристических фирм

В марте правительство Португалии объявило о мерах поддержки для небольших компаний, работающих в сфере туризма. Фирмам, в которых менее 10 сотрудников и чей годовой оборот не превышает 2 млн евро в год, предложат беспроцентный займ. На эти цели правительство выделило 60 млн евро.



В соответствующем приказе от 25 марта этого года появились подробности данной меры помощи. Из документа следует, что на финансовую поддержку могут рассчитывать компании, ведущие деятельность на национальной территории и имеющие сертификат PME.



Кроме того, к компаниям предъявляется ряд требований. Они должны быть зарегистрированы в Национальном реестре туризма, у фирмы должна быть урегулирована ситуация с налогами. Кроме того, на компанию не должно быть наложено административных и судебных санкций. Также, руководству фирм предстоит доказать, что деятельность компании пострадала от вспышки эпидемии.



Компаниям, которые подпадают под эти критерии предложат кредит в сумме 750 евро на каждого сотрудника (трудоустроенного не позднее 29 февраля 2020 года) умноженной на три. Однако, в целом размер кредита не может превышать 20 тысяч евро. Кредит можно выплачивать в течение 3 лет с момента подписания договора. Льготный период составляет 12 месяцев.



Заявку на кредит можно заполнить на официальном сайте Turismo Portugal. Запрос будет проанализирован в течение максимум 5 рабочих дней.