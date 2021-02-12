Португалия подсчитала убытки от стихийных бедствий

По данным страховой транснациональной компании Aon, Португалия потеряла более 50 млн евро из-за стихийных бедствий в 2020 году.

В этот же период наводнения, штормы и другие явления вызвали глобальные убытки в размере 220 млрд евро.

Баланс за прошлый год показывает, что экономические потери увеличились примерно на 17 млрд евро по сравнению с предыдущим годом, как указано в ежегодном исследовании по метеорологии и климату. Более восьми тысяч человек погибли в результате стихийных бедствий.

Во всем мире в 2020 году произошло 416 стихийных бедствий, и 64% убытков не были покрыты страховыми полисами, что является «четвертым самым низким процентом за всю историю».

Самый большой ущерб (64 млрд евро) был причинен тропическими циклонами, в то время как наводнения нанесли урон 62 млрд евро, а штормы - около 51 млрд евро.

В Португалии наводнение на Мадейре в день Рождества нанесло ущерб на сумму более 29 млн евро.

Ураган «Альфа» в сентябре нанес ущерб, превышающий 20 млн евро, а ураган «Барбара» в конце октября предъявил счет на 57 млн евро, распространившись на Португалию, Испанию и Францию.

В Европе дороже всего обошелся февральский шторм «Сиара», который стоил Старому Свету 1,6 млрд евро.