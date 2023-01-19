Португалия: подсчитана средняя зарплата

Согласно документу, составленному Управлением стратегии и планирования (GEP) Министерства труда, в прошлом году 56% работников в Португалии получали зарплату менее 1000 евро, что сопоставимо с 72% в 2015 году.

Что касается молодежи, то в 2022 году 65% получили менее 1000 евро по сравнению с 84% в 2015 году.

Средняя заработная плата работников с декларируемым Социальным обеспечением вознаграждением в прошлом году составила 1269,34 евро, что на 29% выше значения 2015 года, а для молодых людей (до 30 лет) средняя заработная плата составила 1037,57 евро, что на 40% больше по сравнению с 2015 годом.

Данные GEP также показывают, что процент работников, получающих до 760 евро (значение национальной минимальной заработной платы в 2023 году), сократился вдвое в 2022 году по сравнению с 2015 годом, увеличившись с 60% до примерно 30%.

С учетом общей численности работающих в октябре заработная плата в среднем увеличилась на 5,2% по сравнению с 2021 годом, указывают данные.