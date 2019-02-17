Португалия: подтвердить счета-фактуры - это важно

А именно подтвердить (validar) счета-фактуры с вашим ИНН (número de contribuinte), выданные в 2018 году, которые зарегистрированы в разделе e-fatura на портале «Финансов»), что позволит в дальнейшем получить право на «правильные» вычеты понесенных расходов из подоходного налога (IRS). Ибо могут иметь место ошибки или упущения в регистрации фактур, которые могут быть не в вашу пользу.

В текущем году срок для подтверждения продлен до 25 февраля.

Сделать это не сложно: нужно просто указать сектор деятельности, к которому относится фактура, к примеру, «Медикаменты», «Семейные расходы», «Иное», а если вы работаете по recibos verdes - были ли произведены те или иные расходы при осуществлении независимой деятельности и если да - то целиком или полностью (новшество этого года).

Если у вас имеются счета-фактуры, которые не отображаются на портале - нужно ввести их вручную, чтобы не потерять право на налоговый вычет.

Также обратите внимание на счета-фактуры, которые находятся в «подвешенном» состоянии. К примеру, если для того, чтобы «Финансы» засчитали какую-либо фактуру на покупку медикаментов, необходимо подтвердить, что у вас есть в наличии рецепт от врача.

До 15 марта 2019 г. в разделе e-fatura будет доступна информация о сумме вычетов, относящаяся к каждому сектору, на основе фактур, которые были подтверждены или зарегистрированы своевременно, т.е. до 25 февраля.

В случае необходимости в период с 15 по 31 марта 2019 г. налогоплательщик может подать бесплатную рекламацию (через канал reclamação graciosa), если он не согласен с суммой вычетов, определенной «Финансами».

Если вы пропустите крайний срок (25 февраля) для подтверждения фактур, то сможете ввести некоторые расходы вручную при подаче IRS (с 1 апреля по 30 июня 2019 года).