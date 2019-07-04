Португалия: подведены первые итоги по программе доступного жилья

Четверг, 04 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: подведены первые итоги по программе доступного жилья

Она вступила в силу 1 июля.

Подведены первые итоги работы правительственной программы доступного жилья (Programa de Arrendamento Acessível), которая стартовала 1 июля. За первый день работы была подано 191 заявка от арендаторов и зарегистрировано всего 8 предложений о жилье.

«На сайте было зарегистрировано 3662 посещения, подана 191 заявка и создано 8 учетных записей от арендодателей», - поясняется в первом отчете Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.

Напомним, программа была создана с целью предложить португальцам квартиры в аренду по ценам как минимум на 20% ниже рыночных. В свою очередь арендодателям предлагается освобождение от налогов.

Для того чтобы участвовать в программе необходимо подтвердить, что ваш годовой доход не превышает сумму в 35 000 евро, а для двух человек 45 000 евро.

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