Португалия: подводная лодка готовится стать музеем

Понедельник, 16 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: подводная лодка готовится стать музеем

Подлодка Barracuda 4 мая отметила день рожденья и приняла первых гостей.

Barracuda отмечает 54 годовщину с момента поступления на службу в ВМС Португалии.

Старое судно находится в сухом доке в Касильяше, и вход 4 мая был бесплатный, в порядке очереди из-за ограниченного количества людей, которые могут находиться внутри одного из самых знаковых судов в стране.

Пробные посещения 4 мая стали подготовительным мероприятием к тому долгожданному моменту, когда процесс превращения в музей будет завершен, и гости смогут посещать подводную лодку хоть каждый день.

Согласно плану, экскурсии будут проводить военнослужащие, входившие в состав экипажа подводной лодки.

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