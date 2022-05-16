Португалия: подводная лодка готовится стать музеем

Barracuda отмечает 54 годовщину с момента поступления на службу в ВМС Португалии.

Старое судно находится в сухом доке в Касильяше, и вход 4 мая был бесплатный, в порядке очереди из-за ограниченного количества людей, которые могут находиться внутри одного из самых знаковых судов в стране.

Пробные посещения 4 мая стали подготовительным мероприятием к тому долгожданному моменту, когда процесс превращения в музей будет завершен, и гости смогут посещать подводную лодку хоть каждый день.

Согласно плану, экскурсии будут проводить военнослужащие, входившие в состав экипажа подводной лодки.