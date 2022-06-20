Португалия: подводное наследие Азор удостоено награды Еврокомиссии

Понедельник, 20 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: подводное наследие Азор удостоено награды Еврокомиссии

Сотни подводных кладов превратились в археологическую карту архипелага.

С 1970-х годов в ходе последовательных археологических работ по всему архипелагу было обнаружено более сотни кораблекрушений, зарегистрированных на Археологической карте Азорских островов.

Подводное наследие Азорских островов было отмечено Европейской комиссией Знаком европейского наследия - наградой, предназначенной для «культурных событий и объектов, представляющих большой интерес в области культурного наследия», объявило 19 июня региональное правительство.

По словам регионального секретаря по вопросам образования и культуры Софии Рибейро, награда Европейской комиссии предназначена для «культурных мероприятий и объектов, представляющих большой интерес в области культурного наследия, которые сочетают в себе историческое, археологическое и нематериальное наследие европейской идентичности».

«С 1970-х годов в ходе последовательных археологических работ по всему архипелагу было обнаружено более сотни кораблекрушений, занесенных в Археологическую карту Азорских островов с примерно тысячей задокументированных мест», - отметила региональный секретарь.

Азорский архипелаг считается «одним из мест в мире с наибольшим потенциалом наследия в его водах».

Текущая стратегия заключается в том, чтобы «оценивать и извлекать выгоду из этих активов на туристическом и экономическом уровне в партнерстве с исследовательскими центрами и защищать их путем создания правовых инструментов для соответствующих целей», - также говорится в записке.

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