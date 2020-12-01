Португалия: поезд Intercidades свяжет Лиссабон с Валенсой-ду-Минью

Это произойдет в 2021 году, после окончания электрификации участка железной дороги.

Поезд будет отправляться от станции ​​Санта-Аполония в Лиссабоне.

С пуском нового участка линии на нем начнут движение новые вагоны Arco, закупленные в Испании. Первые три вагона будут готовы к концу января, а еще три - к концу марта 2021 года.

В настоящее время протяженность маршрута Лиссабон - Виана-ду-Каштелу составляет 417 км, но со вводом нового участка она составит 446 км.

Самой длинной железной дорогой в Португалии остается Alfa Pendular между Порту и Фару, ее протяженность 632 км.