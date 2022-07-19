Португалия: поезд из Лиссабона в Мадрид будет в пути девять часов
CP меняет расписание на Восточной линии, чтобы соединить междугородний поезд между Бадахосом и Мадридом.
Поездка на поезде между Лиссабоном и Мадридом с 31 июля займет менее девяти часов.
CP изменит расписание поездов Восточной линии, чтобы поездка между двумя иберийскими столицами занимала на полтора часа меньше, чем в настоящее время.
Несмотря на это, железнодорожное сообщение между Лиссабоном и Мадридом займет больше времени, чем в 1989 году .
С 31 июля для поездки между Лиссабоном и Мадридом потребуется три поезда вместо четырех, общая продолжительность которых составит восемь часов 48 минут; в обратном направлении дорога займет 9 часов 30 минут.
Из Лиссабона в Мадрид садитесь на поезд Intercidades из Санта-Аполония в 12:30 и прибываете в Энтронкаменто в 13:30. Именно из Энтронкаменто через шесть минут отправляется региональный поезд в Бадахос, прибывающий в 17:26 (по испанскому времени). На территории Испании в 17:36 отправляется поезд Intercity компании Renfe, прибывающий в 22:18 на станцию Мадрид-Чамартин.
Из столицы Испании в столицу Португалии поезд Intercity отправляется из Чамартина в 8:30 утра (по испанскому времени) и прибывает в Бадахос в 13:24. В 13:40 следует региональный поезд CP, который прибывает в Энтронкаменто в 15:40. Через 20 минут Intercidades покидает Энтронкаменто и заканчивает поездку в Санта-Аполония в 17:00.