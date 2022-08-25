Португалия: поезда Fertagus возобновили работу

Четверг, 25 Август 2022 Португалия Португалия

Португалия: поезда Fertagus возобновили работу

Пожар в лесу рядом с форумом Алмада привел к остановке движения поездов между Прагалом и Корройюшем.

Сейчас движение поездов между Прагалом и Корройюшем возобновлено. Согласно информации, пожар в зарослях кустарника рядом с форумом Алмада привел к перерыву в движении поездов Fertagus в этом районе с 15:30 до 17:40.

Этот же пожар стал причиной задержки поездов Intercidades и Alfa Pendular на станции Oriente.

При движении между Лиссабоном и Фару и между Лиссабоном и Эворой эти поезда должны проходить между Прагалом и Корройюшем до или после проезда по мосту 25 апреля, в зависимости от направления.

В тушении пожара участвовали 92 оперативника и 28 автомобилей, сообщается на сайте Национального управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите.

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