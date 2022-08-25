Португалия: поезда Fertagus возобновили работу
Пожар в лесу рядом с форумом Алмада привел к остановке движения поездов между Прагалом и Корройюшем.
Сейчас движение поездов между Прагалом и Корройюшем возобновлено. Согласно информации, пожар в зарослях кустарника рядом с форумом Алмада привел к перерыву в движении поездов Fertagus в этом районе с 15:30 до 17:40.
Этот же пожар стал причиной задержки поездов Intercidades и Alfa Pendular на станции Oriente.
При движении между Лиссабоном и Фару и между Лиссабоном и Эворой эти поезда должны проходить между Прагалом и Корройюшем до или после проезда по мосту 25 апреля, в зависимости от направления.
В тушении пожара участвовали 92 оперативника и 28 автомобилей, сообщается на сайте Национального управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите.