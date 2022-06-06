Португалия: поездки на такси между городами станут дешевле
Таксисты смогут забирать пассажиров в других муниципалитетах за пределами территории, где они имеют лицензию.
Правительство готовится внести поправки в закон, регулирующий отрасль, для создания междугородных тарифов.
Вскоре вы будете платить меньше, если будете путешествовать на такси между соседними муниципалитетами.
Кроме того, таксисты смогут забирать пассажиров в других муниципалитетах за пределами территории, где они имеют лицензию.
Речь идет о внесении поправки в закон, регулирующий отрасль, по инициативе правительства с созданием новых тарифов и межмуниципальных квот.
Цель состоит в том, чтобы модернизировать правовой режим для такси, чтобы они могли конкурировать с перевозкой пассажиров в нестандартных транспортных средствах (TVDE).
Правительство также нацелено на создание нового интермодального пропуска, который будет включать определенное количество поездок на такси.