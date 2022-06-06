Португалия: поездки на такси между городами станут дешевле

Понедельник, 06 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: поездки на такси между городами станут дешевле

Таксисты смогут забирать пассажиров в других муниципалитетах за пределами территории, где они имеют лицензию.

Правительство готовится внести поправки в закон, регулирующий отрасль, для создания междугородных тарифов.

Вскоре вы будете платить меньше, если будете путешествовать на такси между соседними муниципалитетами.

Кроме того, таксисты смогут забирать пассажиров в других муниципалитетах за пределами территории, где они имеют лицензию.

Речь идет о внесении поправки в закон, регулирующий отрасль, по инициативе правительства с созданием новых тарифов и межмуниципальных квот.

Цель состоит в том, чтобы модернизировать правовой режим для такси, чтобы они могли конкурировать с перевозкой пассажиров в нестандартных транспортных средствах (TVDE).

Правительство также нацелено на создание нового интермодального пропуска, который будет включать определенное количество поездок на такси.

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