Португалия: погибла дочь Тони Каррейра

Воскресенье, 06 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: погибла дочь Тони Каррейра

Сара Каррейра, дочь известного певца Тони Каррейра, погибла в автокатастрофе.

В эту субботу, 5 декабря, в результате дорожно-транспортного происшествия на автостраде A1 в районе Сантарень погибла дочь Тони Каррейра. Саре был 21 год. Иво Лукаш, молодой человек Сары Каррейра, и двое ее друзей из музыкальной среды были госпитализированы.

Сара Каррейра сделала музыкальную карьеру, как отец и ее братья Дэвид и Микаэль Каррейра. В конце 2018 года Сара Каррейра выпустила песню со своим братом Дэвидом, а в феврале 2019 года - свой первый сингл «Vou ficar». Второй сингл «Para Não chorar» вышел уже в сентябре 2019 года. В том же году Сара Каррейра озвучила главного героя мультфильма «Семь гномов и волшебные туфли».

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