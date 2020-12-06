Португалия: погибла дочь Тони Каррейра

В эту субботу, 5 декабря, в результате дорожно-транспортного происшествия на автостраде A1 в районе Сантарень погибла дочь Тони Каррейра. Саре был 21 год. Иво Лукаш, молодой человек Сары Каррейра, и двое ее друзей из музыкальной среды были госпитализированы.

Сара Каррейра сделала музыкальную карьеру, как отец и ее братья Дэвид и Микаэль Каррейра. В конце 2018 года Сара Каррейра выпустила песню со своим братом Дэвидом, а в феврале 2019 года - свой первый сингл «Vou ficar». Второй сингл «Para Não chorar» вышел уже в сентябре 2019 года. В том же году Сара Каррейра озвучила главного героя мультфильма «Семь гномов и волшебные туфли».