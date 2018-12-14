Португалия: погода на Рождество

Пятница, 14 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: погода на Рождество

Пора узнать какая погода будет на Рождество в этом году.

24 декабря и 25 декабря, погода будет холодной, также возможны дожди.

Температура будет варьироваться от 9 до 15ºC.

Метеорологи с IPMA сообщили, что в рождественские дни небо будет облачным, ветер будет слабым но холодным, также возможно образование тумана.

По словам метеорологов, ветер будет умеренным или слабым. На побережье максимальная температура не превысит 14-15ºC, в то время как минимальная будет колебаться от 7 до 8ºC. Во внутренней части страны максимальная температура достигнет 7-10ºC, а минимальная 2-4ºC.

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