Португалия: поголовье иберийской рыси заметно выросло

Точные числа могут быть пересмотрены в сторону увеличения из-за большой площади, которую сейчас занимает этот вид.

Еще десять редких хищниц были выпущены на волю 7 февраля.

Институт охраны природы и лесов (ICNF) заявляет, что «мониторинг популяции иберийской рыси, повторно интродуцированной в долине Гвадианы, в 2021 году показал, что из общего числа 24 - племенные самки».

«Спустя семь лет после начала процесса реинтродукции в настоящее время упоминается около 200 рысей, разбросанных по обширной территории», которая простирается между муниципалитетами Серпа в Алентежу и Тавирой в Алгарве, подчеркивает институт.

ICNF отмечает, что «успешная реинтродукция рыси, подтвержденная за эти годы, является результатом усилий португальцев и испанцев».

Организации охотников, фермеров, землевладельцев, неправительственных организаций, местных органов власти и государственных структур объединились, чтобы спасти вид, который шел к исчезновению.