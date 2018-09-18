Португалия: поиски Мадлен продолжаются...

Вторник, 18 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: поиски Мадлен продолжаются...

Мадлен МакКэнн исчезла из туристических апартаментов  в алгарвийском Прайя-да-Луш, Лагуш, в мае 2007 года.

Девочка, которой через несколько дней должно было исполниться четыре года, проводила каникулы в Португалии со своими родителями и двумя младшими (двухлетними) братьями-близнецами.

Поиски пока что успехом не увенчались, тем не менее родители - Кейт и Джерри Маккэнн, 50 и 49 лет, считают, что, несмотря на то что прошло столько времени, их дочь, которой сегодня было бы 15 лет, жива.

По оценкам, с 2011 года расследование исчезновения Мэдди обошлось британской полиции уже более чем в 14 млн евро. Как сообщает газета Daily Star, только за последний год следователи по делу Мэдди дважды приезжали в Португалию. Согласно тому же изданию, были приобретены пять авиабилетов стоимостью около 1.386 евро, на две отдельные поездки.

Также приводятся записи расходовбританские детективы, связанные с этими поездками, в частности, с пребыванием в Португалии (около 907 евро) и транспортом (90 евро на такси в/из британских аэропортов).

В то же время, как пишет DailyStar, «тот факт, что следователи побывали в Португалии, может указывать на то, что у них есть новые версии об исчезновении Мадлен».

Напомним, что в марте с.г. британская полиция получила новое финансирование для проведения расследования. Однако, как отмечает Daily Star, «среди самих сотрудников дальнейшее расследование по делу вызывает сомнение». Свое недовольство, согласно тому же источнику, также высказывают некоторые налогоплательщики, из карманов которых оплачиваются поиски.

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