Португалия пока не готова к солнечным батареям в новостройках

Обязательная установка солнечных панелей в новых и отремонтированных зданиях для снижения цен на энергию должна стать реальностью к лету 2023 года, согласно отчету Oeko-Institut и Climate Action Network.

В заявлении Zero, в котором цитируется отчет Oeko-Institut и Европейской сети действий по борьбе с изменением климата, членом которой является португальская экологическая ассоциация, указывается, что обязательное использование солнечных панелей в новых зданиях должно быть ключевым моментом обсуждения для политиков в рамках текущего пересмотра Европейской директивы по энергоэффективности зданий.

Согласно отчету, «использование солнечной энергии на уровне Европейского Союза (ЕС) должно быть увеличено как можно быстрее за счет обязательной установки солнечных панелей в новых и отремонтированных зданиях».

«Европейская директива по энергетическим характеристикам зданий (EPBD) в настоящее время пересматривается, и поэтому обязательные солнечные панели должны стать ключевой темой обсуждения для политиков, чтобы эта мера была принята к середине 2023 года», - говорится в отчете.

Зеро напоминает, что некоторые государства-члены стали пионерами в принятии этого обязательства, но «ЕС нуждается в согласованном подходе».

В Португалии таких мер не существует, но в 2022 году начались важные шаги с создания первого сообщества возобновляемых источников энергии Coopérnico португальским кооперативом по возобновляемым источникам энергии вместе с приходским советом Вила-Боа-ду-Бишпу.