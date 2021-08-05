Португалия показала на Олимпиаде в Токио свой лучший результат

Золото Педру Пичарду в тройном прыжке, серебро Патрисии Мамона также в тройном прыжке, бронзовые медали дзюдоиста Жорже Фонсеки и байдарочника Фернанду Пименты в Токио-2020 стали для Португалии лучшим результатом за всю историю Олимпийских игр.

В пятый раз португальцы привезли домой золотую медаль: первыми были Карлуш Лопеш (1984), Роза Мота (1988), Фернанда Рибейро (1996) и Нельсон Эвора (2008).

Отметим также, что Педру Пичарду и Патрисия Мамона установили во время выступления национальные рекорды Португалии.