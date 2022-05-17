Португалия показала самый высокий экономический рост в ЕС

По данным Евростата, экономика еврозоны выросла на 5,1% в первом квартале, а экономика ЕС - на 5,2%, при этом Португалия зарегистрировала самый высокий годовой прирост ВВП (11,9%) среди государств-членов.

Согласно данным, опубликованным во вторник Статистической службой Европейского Союза, рост ВВП в годовом исчислении ускорился в Европейском блоке до 5,2%.

В цепном варианте ВВП вырос на 0,3% в еврозоне (как и за последние три месяца 2021 года) и на 0,4% в ЕС (небольшое снижение по сравнению с 0,5% в предыдущем периоде).