Португалия показала самый высокий экономический рост в ЕС

Вторник, 17 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия показала самый высокий экономический рост в ЕС

Годовой рост валового внутреннего продукта (ВВП) в еврозоне ускорился до 5,1%.

По данным Евростата, экономика еврозоны выросла на 5,1% в первом квартале, а экономика ЕС - на 5,2%, при этом Португалия зарегистрировала самый высокий годовой прирост ВВП (11,9%) среди государств-членов.

Согласно данным, опубликованным во вторник Статистической службой Европейского Союза, рост ВВП в годовом исчислении ускорился в Европейском блоке до 5,2%.

В цепном варианте ВВП вырос на 0,3% в еврозоне (как и за последние три месяца 2021 года) и на 0,4% в ЕС (небольшое снижение по сравнению с 0,5% в предыдущем периоде).

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