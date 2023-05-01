Португалия: показатели младенческой смертности очень низкие

В своей речи министр ссылался на данные, опубликованные 28 апреля Национальным институтом статистики (INE).

«Португалия является одной из лучших стран в мире по младенческой смертности, 2,6 - это экстраординарное число. Я знаю, что есть соблазн сказать, что 2,6 - это хуже, чем мы достигли в предыдущем году, но это четвертый лучший показатель в истории Португалии», - сказал Мануэл Писарро.

Министр напомнил, что в 2010 году ставка была установлена ​​​​на уровне 2,5, в 2020 и 2021 годах - 2,4 и, в этом году осталась на уровне 2,6.

Несмотря на рост показателя, министр здравоохранения посчитал, что цифры последних лет «доказывают, что наша система охраны здоровья матери и ребенка находится в хорошем рабочем состоянии».

Писарро воспользовался возможностью, чтобы публично похвалить всех специалистов, которые сохранили «качество материнской заботы, которая является источником гордости, удовлетворения и спокойствия для португальцев».

По словам министра, есть и другие хорошие новости, а именно: число рождений в Португалии увеличилось более чем на 4000 за последний год.