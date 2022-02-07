Португалия: показывать тест на Covid-19 по прибытии больше не требуется

Понедельник, 07 Февраль 2022 Португалия Португалия

Португалия: показывать тест на Covid-19 по прибытии больше не требуется

Отмена жестких ограничений является важным вкладом в возобновлении туризма.

«Тот факт, что тесты не являются обязательными, позволит почувствовать большую безопасность», - считает президент Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) Луиш Педру Мартинш.

Президент TPNP заявил в понедельник, что отмена обязательного отрицательного теста на Covid-19 по прибытии в Португалию является весомым вкладом в восстановление показателей сектора.

«Это хорошая новость, теперь мы более оптимистично смотрим в 2022 год», - сказал Луиш Педру Мартинш.

С другой стороны, добавил он, ослабление ограничений позволит начать «более безопасное планирование высокого сезона, который обычно начинается на Пасху», что также способствует восстановлению нормальной жизни в сфере размещения, общественного питания, развлечений и туризма.

Обязательный отрицательный тест на вирус SARS-CoV-2 для въезда в Португалию перестал требоваться для въезда в 00:00 7 февраля, теперь достаточно цифрового сертификата Covid-19 или признанного доказательства вакцинации.

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