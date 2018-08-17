Португалия покинула топ-5 FIFA
Португальская сборная по футболу опустилась до 7 места.
Португалия не попала в пятерку рейтинга FIFA впервые с 2016 года. Причиной стало выступление на Чемпионате мира по футболу 2018 года, где команда не смогла выйти в четвертьфинал.
Португальская команда занимает 7 место с 1599 очками - это на 16 меньше, чем у Англии (шестое место в рейтинге).
Первую строчку занимает Франция, действующий чемпион мира - команда поднялась на шесть мест в рейтинге.
Предыдущий лидер, Германия, после Чемпионата мира упала в рейтинге на 14 мест.
Напомним, что в 2016 году, после завоевания титула чемпиона Европы, португальская сборная поднялась на третье место в классификации FIFA.
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