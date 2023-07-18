Португалия: покупка и продажа домов достигает максимума

Покупка и продажа жилья в Португалии в 2022 году составила 167 900 единиц, что является самым высоким рекордом в ряду данных, предоставленных Национальным институтом статистики (INE).

Это представляет собой увеличение на 1,3% по сравнению с 2021 годом. Тем не менее, за исключением года начала пандемии, это был самый низкий прогресс за последнее десятилетие.

Зафиксированный в ценах рост был выше в случае нового жилья (18,2%), чем в существующем (11,6%) , хотя на последнее приходится три четверти от общего объема сделок.

Что касается лицензирования зданий в Португалии, которых в прошлом году было 24 696, INE указывает на снижение на 4,4% по сравнению с предыдущим годом. Количество зданий и жилых помещений, считающихся завершенными, также сократилось на 3,5% и 0,1% соответственно.