Португалия: покупка квартиры обходится дешевле аренды

Социологическое исследование, проведенное изданием Century21 показало, что в Португалии приобретение жилья гораздо менее затратно, чем его аренда. При этом такая ситуация наблюдается во всех регионах страны.

Исследователи брали в расчет приобретение дома площадью 90 квадратных метров и рассчитывали затраты среднестатистической португальской семьи на аренду и покупку квадратных метров.

«Приобретение дома площадью 90 квадратных метров подразумевает ежемесячную плату на 14–61% ниже, чем аренда в этом районе», - заключают авторы статьи.

Как показало исследование, в большинстве регионов Португалии покупка дома площадью 90 квадратных метров обойдется менее чем в 90 тысяч евро. Исключение составляют Эвора, Коимбра, Фаро, Порту и Лиссабон. В Эворе Коимбре и Фару жилье в среднем стоит от 100 до 130 тысяч евро, в Порту средняя цена составляет 164 тысяч евро, в Лиссабоне - более 305 тысяч евро.