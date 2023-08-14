Португалия: покупка жилья - приоритет номер один для португальцев

Это отражено в собранных данных, согласно которым 68% людей, ответивших на это исследование, владеют своим жильем и только 32% арендуют его», - отметила Марта Алмейда, национальный координационный директор DS Imobiliária.

Согласно отчету, опубликованному в журнале idealista, при опросе португальцев, которые думают о переезде в условиях, когда покупательская способность подорвана инфляцией, а процентные ставки по ипотечным кредитам растут, ответы мало отличались друг от друга.

«Намерения, когда речь идет об обмене жилья, также сводятся к приобретению, причем 90% хотят купить против 10% аренды», - указывает Марта Алмейда, ссылаясь на результаты опроса, проведенного компанией DS Imobiliária.

Среди португальских семей, которые задумываются о смене жилья, 58% говорят, что это будет сделано ради приобретения собственного дома, а для 25% целью является чисто инвестиционная деятельность.

17% заявили, что хотели бы иметь дом для отдыха, свидетельствуют те же данные.