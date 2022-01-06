Португалия: покупки на Рождество превзошли уровень до пандемии

Платежная компания SIBS сообщает, что в декабре 2021 года физические и онлайн-покупки увеличились на 26% по сравнению с 2020 годом и на 19% по сравнению с 2019 годом.

Мобильные платежи в магазинах через MB Way выросли в десять раз по сравнению с 2019 годом.

Онлайн-покупки выросли больше обычных, на 86% по сравнению с 2019 годом и на 31% по сравнению с 2020 годом.

Пик общего количества транзакций в сети SIBS пришелся на 24 декабря в 12:26 (по лиссабонскому времени) с 346 транзакциями в минуту.

По данным SIBS, это «абсолютный рекорд в сети Multibanco».