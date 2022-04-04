Португалия: покупок все больше, сдача все меньше

В среднем за последний год португальцы ходили в супермаркет 138 раз.

Что касается показателей в секторе массового потребления, динамика в 2021 году отражает сценарий убытков (-4,1% по стоимости и -6,5% по объему) по сравнению с предыдущим годом.

Однако при сравнении с 2019 годом данные, проанализированные Португальской ассоциацией компаний-производителей брендовых товаров (Centromarca), показывают рост на 10,3% в стоимостном выражении и на 3,6% в объеме.

В год, в котором уже были периоды почти полного отсутствия четкости, особенно летом, потребления дома было намного меньше, чем в 2020 году (-8,6%), но даже больше, чем в допандемическую эпоху (2,6%). ). Влияние проявляется прежде всего в моментах потребления, которые ранее происходили на рабочем месте, например, во время обеда и полдника, а также во время ужина.

Поиск удовольствий и отказ от привычек потребления также ознаменовали второй год пандемии, о чем свидетельствует анализ Centromarca. Например, сократились закупки оливкового масла, облегченного сливочного масла, печенья «Мария» и консервированных сосисок - продуктов, которые заполнили кладовую португальцев в 2020 году), а потребление сырных закусок, колы, картофеля фри высшей ценовой категории и пончиков увеличилось.

Данные о покупках основаны на Kantar Home Panel, выборке из 4000 участвующих домов, представляющих материковую Португалию, рассредоточенных по более чем тысяче точек опроса, которые объявили о своих покупках за анализируемый период в 52 недели, с 4 января 2021 года до 2 января 2022 года.