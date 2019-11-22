Португалия: полицейские требуют достойной зарплаты

Пятница, 22 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: полицейские требуют достойной зарплаты

Тысячи португальских полицейских собрались у здания парламента в Лиссабоне на акцию протеста.

Манифестанты требовали повышения оплаты труда, дополнительных льгот и новую экипировку. Некоторые держали в руках плакаты с надписью: "Мы защищаем людей, но кто защитит нас?" Демонстранты критиковали правительство, у которого, как они утверждают, есть средства для банков, но почему-то не хватает денег на полицию.

Начальная зарплата офицера полиции в Португалии - 789 евро. Для сравнения: их коллеги во Франции получают 1309 евро, пишет ru.euronews.com.

По данным местных СМИ, это самый масштабный протест сотрудников правоохранительных органов Португалии с 2015 года, когда к власти пришли социалисты. Организаторы демонстрации ожидали, что в ней примут участие порядка 10 тысяч человек.

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