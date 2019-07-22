Португалия: полицейские уголовного розыска объявили о забастовке

Понедельник, 22 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: полицейские уголовного розыска объявили о забастовке

Акция запланирована на 2 августа.

Профсоюз сотрудников уголовного розыска полиции (Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária / PJ) в минувший четверг предупредили о готовящейся забастовке. Она запланирована на 2 августа. Инспекторы уголовного розыска сообщили, что не будут работать с 5 часов вечера до 9 утра. Забастовка может повлиять на спецоперации, например, такие как задержания подозреваемых, которые обычно проводят на рано утром.


Среди основных требований — пересмотр системы оплаты. Кроме того, по словам представителя профсоюза Рикардо Валадаш, сама организация полицейской системы сильно устарела, ее не пересматривали в течение 20 лет.

«Нельзя бороться с преступностью 2019 года при помощи законов 2000 года», - рассказал Валадаш.

Лидер профсоюза напоминает, что инспекторы PJ часто работают сверухрочно и рискуют здоровьем и жизнью, однаоко, это «бремя» не компенсируется должным образом. По словам представителя профсоюза, инспектор с образованием зарабатывает меньше тысячи евро в месяц.

«Люди не хотят приходить в полицию, а те, кто здесь, хотят уйти», - заключил он.

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