Португалия: полицейские выйдут на демонстрацию 14 марта

В португальской столице, 14 марта состоится марш сотрудников полиции. Об этом сообщают профсоюзные организации PSP. Демонстрация пройдет от здания Национального управления полиции общественной безопасности (Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública) до Министерства внутренних дел (Ministério da Administração Interna).

В сообщении агентства Lusa говорится, что решение пройти маршем через центр города приняли большинство из 16 профсоюзов PSP. Среди требований, выдвигаемых полицейскими к правительству: досрочный выход на пенсию и прибавки к зарплате за риск.

Манифестанты планируют пройти по улице Маркиза де Силвейра, площади Мартим Мониж, Руа де Прата и собраться на Праса де Коммерция, напротив здания МВД (MAI). Сообщается, что марш не будет проходить под флагами какого-либо конкретного профсоюза.