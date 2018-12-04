Португалия: полицейского уволили за воровство

В июле 2018 года он был уличен в воровстве сыра и вина в одном из супермаркетов в приходе Ареоза - полицейский вынес продукты во внутренних карманах пальто.

Супермаркет подал жалобу начальству агента, по результатам которой был начат дисциплинарный процесс. Для подтверждения фактов в полицейском расследовании была задействована запись с системы видеонаблюдения супермаркета.

«По итогам дисциплинарного процессы было принято решение уволить агента - с учетом того, что речь идет о преступлении, не совместимом со службой в полиции», - заявил второй командир PSP Виана-ду-Каштелу Рауль Курва, добавив, что «ранее полицейский уже подвергался другим дисциплинарным процессам в связи с проступками иного плана».