Португалия: полицейского уволили за воровство

Вторник, 04 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: полицейского уволили за воровство

33-летний агент PSP служил в участке в Виана-ду-Каштелу.

В июле 2018 года он был уличен в воровстве сыра и вина в одном из супермаркетов в приходе Ареоза - полицейский вынес продукты во внутренних карманах пальто.

Супермаркет подал жалобу начальству агента, по результатам которой был начат дисциплинарный процесс. Для подтверждения фактов в полицейском расследовании была задействована запись с системы видеонаблюдения супермаркета.

«По итогам дисциплинарного процессы было принято решение уволить агента - с учетом того, что речь идет о преступлении, не совместимом со службой в полиции», - заявил второй командир PSP Виана-ду-Каштелу Рауль Курва, добавив, что «ранее полицейский уже подвергался другим дисциплинарным процессам в связи с проступками иного плана».

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