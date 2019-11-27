Португалия: полиция арестовала грабителей банкоматов

Арестованные болгарские мужчины установили микрокамеры и другие устройства в банкоматах для получения данных банковских карт, для последующего их клонирования и снятия наличных. 42-летний и 26-летний преступники, которые уже получили обманным путем около 13 000 евро, сегодня будут подвергнуты судебному допросу и обвинены в создании преступного сообщества и компьютерном мошенничестве.

Аресты произошли после расследования, проведенного Группой по борьбе с киберпреступностью и технологическими преступлениями Португалии, отреагировавшей на информацию о том, что было зафиксировано множество случаев, связанных с обнаружением различных «скиммерных» устройств, установленных на терминалах банкоматов в Лиссабоне, пишет ТАСС.

Аресты состоялись в прошедшую среду в 23:30 возле торгового центра Mouraria в Лиссабон, когда двое мужчин находились возле терминала банкомата и устанавливали своё оборудование. Было изъято несколько «скиммерных» устройств, микрокамер и инструментов для изготовления устройств, а также поддельных карточек и карточных данных. Полицейским помогали представители компаний-операторов банкоматов сети Euronet и SIBS.