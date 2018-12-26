Португалия: полиция больше не сможет штрафовать велосипедистов

Мэрия города заявила, что ездить без шлемов хоть и не рекомендуется, но и не запрещается никакими правилами или законами.

Ранее несколько горожан обратились в суд с иском к полиции, которая оштрафовала их за езду на велосипеде по проезжей части без шлемов. Штраф выписывали как обычным велосипедистам, которые в среднем едут со скоростью 15 километров в час, так и владельцам велосипедов со встроенным электромотором (они могут разгоняться до 25 километров в час), пишет РИА Новости.

Дискуссия о том, должны ли шлемы стать обязательными для велосипедистов, уже долгое время ведется в Европе. Например, в Дании, одной из самый "велосипедных" европейских стран, в прошлом году прошел опрос, который показал, что почти половина датчан была бы рада законодательному запрету езды без шлема. Тем не менее, таких законов в большинстве стран ЕС нет.