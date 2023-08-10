Португалия: полиция борется с превышением скорости
Национальная республиканская гвардия (GNR) начала операцию по обеспечению контроля скорости.
Операция проводится по всей материковой части Португалии.
Проверка ориентирована на наиболее важные дороги, находящиеся в ведении GNR, и где происходит больше всего аварий и нарушений скоростного режима.
В заявлении GNR поясняется, что эта операция проводится в рамках Европейской сети дорожной полиции (RoadPol).
Эта организация создана дорожной полицией в Европе для повышения безопасности и соблюдения правил дорожного движения
GNR Португалии стала частью RoadPol в 2021 году.
С помощью этой акции, включенной в ежегодное планирование RoadPol, GNR намеревается «повысить осведомленность общества о более безопасном поведении водителей и пассажиров», способствуя безопасности дорожного движения и защите человеческих жизней.
Проверки продлятся до воскресенья 13 августа.