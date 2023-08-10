Португалия: полиция борется с превышением скорости

Четверг, 10 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: полиция борется с превышением скорости

Национальная республиканская гвардия (GNR) начала операцию по обеспечению контроля скорости.

Операция проводится по всей материковой части Португалии.

Проверка ориентирована на наиболее важные дороги, находящиеся в ведении GNR, и где происходит больше всего аварий и нарушений скоростного режима.

В заявлении GNR поясняется, что эта операция проводится в рамках Европейской сети дорожной полиции (RoadPol).

Эта организация создана дорожной полицией в Европе для повышения безопасности и соблюдения правил дорожного движения

GNR Португалии стала частью RoadPol в 2021 году.

С помощью этой акции, включенной в ежегодное планирование RoadPol, GNR намеревается «повысить осведомленность общества о более безопасном поведении водителей и пассажиров», способствуя безопасности дорожного движения и защите человеческих жизней.

Проверки продлятся до воскресенья 13 августа.

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