Португалия: полиция борется с превышением скорости

Понедельник, 30 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия: полиция борется с превышением скорости

Национальное управление по безопасности дорожного движения (ANSR), PSP и GNR начинают кампанию по предупреждению водителей о рисках.

Кампания по безопасности дорожного движения «Путешествуйте без спешки» является частью Национального плана проверок на 2023 год и будет проходить с 31 января по 6 февраля.

В совместном заявлении ANSR, PSP и GNR говорится, что кампания направлена ​​на «предупреждение водителей о рисках вождения с превышением скорости», поскольку это является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий.

По статистике столкновение является причиной более 60% зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий.

ANSR, PSP и GNR подчеркивают, что при столкновении вероятность гибели людей возрастает в зависимости от скорости движения транспортных средств.

Кампания «Путешествуйте без спешки» объединит действия по повышению осведомленности ANSR по всей стране и инспекционные операции, проводимые GNR и PSP.

Проверки будут проводиться «с особым вниманием к дорогам с интенсивным движением и в соответствии с Национальным планом инспекций 2023 г. , чтобы способствовать снижению риска несчастных случаев и принятию водителями более безопасного поведения в отношении скорости вождения».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)