Португалия: полиция борется с превышением скорости

Кампания по безопасности дорожного движения «Путешествуйте без спешки» является частью Национального плана проверок на 2023 год и будет проходить с 31 января по 6 февраля.

В совместном заявлении ANSR, PSP и GNR говорится, что кампания направлена ​​на «предупреждение водителей о рисках вождения с превышением скорости», поскольку это является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий.

По статистике столкновение является причиной более 60% зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий.

ANSR, PSP и GNR подчеркивают, что при столкновении вероятность гибели людей возрастает в зависимости от скорости движения транспортных средств.

Кампания «Путешествуйте без спешки» объединит действия по повышению осведомленности ANSR по всей стране и инспекционные операции, проводимые GNR и PSP.

Проверки будут проводиться «с особым вниманием к дорогам с интенсивным движением и в соответствии с Национальным планом инспекций 2023 г. , чтобы способствовать снижению риска несчастных случаев и принятию водителями более безопасного поведения в отношении скорости вождения».