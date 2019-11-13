Португалия: полиция Кашкайша раскрыла кражу плюшевого медведя

Накануне полиция Кашкайша разбиралась в обстоятельствах кражи большой мягкой игрушки, которая произошла в одном из магазинов в центре города.



Дерзкое преступление произошло в магазине женской одежды Natura. У входа в помещение сотрудники установили огромного двухметрового медведя. Как рассказали очевидцы, в какой-то момент у входа появилась группа подростков. Тинейджеры воспользовались тем, что продавцы отвлеклись и общими усилиями утащили плюшевого медведя. Однако, далеко убежать воришкам не удалось. Продавцы тут же вызвали полицию и стражи порядка по горячим следам смогли задержать похитителей.



Полицейские вернули похищенное законным владельцам, перед этим сделав фотографию с медведем. Снимок полицейский выместили в Facebook, подписав, что животное удалось вернуть в «естественную среду обитания». О том было ли возбуждено уголовное дело по факту кражи не сообщается.