Португалия: полиция начала операцию против нетрезвых водителей

Четверг, 15 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: полиция начала операцию против нетрезвых водителей

GNR начала интенсивную инспекционную операцию с целью пресечь вождение в нетрезвом виде и под действием наркотиков.

В заявлении Национальной республиканской гвардии говорится, что операция, которая продлится до 19 июня, проводится в рамках ежегодного планирования.

Акция проводится Европейской сетью дорожной полиции (RoadPol) - организацией, созданной для повышения безопасности дорожного движения.

GNR подчеркивает, что эти общеевропейские операции имеют своей основной целью создание более безопасной дорожной среды.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии алкогольного опьянения или после применения психотропных веществ является «фактором риска, которому уделяется повышенное внимание в политике безопасности дорожного движения на европейском уровне».

В прошлом году GNR обнаружила почти 29 500 водителей с уровнем алкоголя в крови выше разрешенного законом, и 13 184 человека были арестованы.

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