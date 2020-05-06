Португалия: полиция начала штрафовать за нарушение масочного режима

На этой неделе полицейские выписали штраф трем пассажирам за отсутствие масок. Около 800 пассажиров по всей стране не были допущены в общественный транспорт. Об этом сообщает новостное агенство Lusa со ссылкой на GNR и полицию общественной безопасности.

Сообщается, что сотрудники GNR не разрешили 460 пассажирам без масок воспользоваться общественным транспортом. Представитель Национальной гвардии рассказал агенству Lusa, что сотрудники ведомства главным образом ведут работу по информированию населения. При этом, по их словам, многие жители страны до сих пор не знают о введении масочного режима.

Тем временем, полиция общественной безопасности (PSP) только за 4 мая выписала три штрафа за отсутствие масок и запретила пользоваться общественным транспортом 320 пассажирам. Полицейские также сообщили, что в первую очередь пытаются проинформировать людей о новых требованиях правительства. Однако, в некоторых случаях, пассажиры сопротивляются и “демонстрируют намерение не соблюдать правила”.

Напомним, в Португалии указом правительства (DL 20/2020) введен так называемый масочный режим. Начиная с понедельника, пассажиры общественного транспорта обязаны надевать маски. Нарушителям грозит штраф от 120 до 350 евро. Кроме этого, использование средств индивидуальной защиты стало обязательным для посещения коммерческих, социальных и образовательных учреждений.