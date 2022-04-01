Португалия: полиция напоминает о правилах вождения

Национальная республиканская гвардия (GNR) традиционно обратилась к водителям на своей официальной странице в Facebook, оставив несколько советов по движению в соответствии с правилами на португальских дорогах.

Особо подчеркивалось, что решение начинается с водителя транспортного средства. Именно к ним GNR адресовала свое послание.

Водители должны быть «осторожными» и практиковать «неагрессивное» вождение, чтобы защитить себя, других водителей и пешеходов.

Необходимо адаптировать «вождение к состоянию дороги, к условиям видимости, к состоянию и загрузке транспортного средства», а также «всегда использовать ремень безопасности» и проверять «чтобы все пассажиры использовали его».

Наконец, есть еще три «золотых совета», которым нужно следовать: «не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем», «всегда соблюдайте ограничения скорости» и «если вы пьете, не садитесь за руль».