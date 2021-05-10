Португалия: полиция напоминает правила паломникам в Фатиму

Понедельник, 10 Май 2021 Португалия Португалия

Португалия: полиция напоминает правила паломникам в Фатиму

PSP дает ряд советов паломникам, направляющимся в Святилище Фатимы.

Полиция приняла ряд важных мер безопасности для всех паломников, отправляющихся в Фатиму - и для водителей, и для пешеходов.

Ежегодно тысячи людей отправляются в путешествие по национальным дорогам к Святилищу Фатимы.

С приближением 13 мая PSP опубликовала в социальных сетях некоторые рекомендации, которые все паломники должны усвоить ради собственной безопасности.

Советы пешеходам:
- идите навстречу движению транспорта;
- носите светоотражающий жилет (даже днем) и легкую яркую одежду;
- идите друг за другом, если вы в группе, и по обочине дороги;
- ночью убедитесь, что человек, идущий первым, несет фонарь, направленный в сторону земли. Однако следует избегать прогулок ночью и на рассвете;
- отдыхайте за пределами дороги;
- если идет дождь, следует сделать остановку;
- желательно использовать официальные маршруты Каминьюш-де-Фатима, которые вы можете найти по ссылке.

Советы автомобилистам:
- если есть машина поддержки, остановитесь вне дороги и в местах с хорошей видимостью (видимых для всех участников дорожного движения с расстояния более 50 метров);
- убедитесь, что транспортные средства поддержки не едут с избыточным грузом или пассажирами;
- снижайте скорость в присутствии паломников на дороге и не подавайте световых сигналов и не используйте максимальные скорости рядом с паломниками;
- имейте в виду, что ограничения скорости будут специально контролироваться PSP на дорогах, обычно используемых паломниками;
- постоянно будьте внимательны.

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