Португалия: полиция напоминает велосипедистам о правилах

Полиция общественной безопасности (PSP) ответила на несколько вопросов, касающихся велосипедов в городской среде.

В сообщении, опубликованном в Facebook, PSP объясняет, что использование шлема «рекомендуется» для всех велосипедистов, но обязательно только для пользователей электрических велосипедов.

«В случае несоблюдения штраф варьируется от 60 до 300 евро», - подчеркивают представители власти.

В том же сообщении PSP уточняет, что «использование наушников в обоих ушах запрещено», то есть если вы это сделаете, то совершите «серьезное правонарушение».

Силы безопасности также сообщают, например, что «фонари обязательны спереди и сзади» и должны использоваться ночью, на рассвете, в сумерках и при неблагоприятных погодных условиях.