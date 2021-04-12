Португалия: полиция напоминает велосипедистам о правилах

Понедельник, 12 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: полиция напоминает велосипедистам о правилах

Вы ездите на велосипеде? Прочитайте правила и советы, которые вам нужно знать.

Guarda Nacional Republicana опубликовала в социальных сетях информацию о том, как португальским велосипедистам путешествовать по дорогам страны. Знайте, что делать, чтобы соблюдать все законы.

Имейте в виду, что «велосипеды могут перемещаться по дороге параллельно, до двух велосипедов в ряд, если это позволяют видимость и интенсивность движения и не создают никакой опасности или затруднения для движения транспорта» . Движение должно осуществляться «с правой стороны движения транспорта», оставляя «обочины или тротуары на достаточном расстоянии, чтобы избежать аварий».

В городских районах GNR также предупреждает: «Нужно уделять особое внимание внезапно открывающимся дверям и детям, которые могут появиться между двумя автомобилями» .

Все водители, в том числе на велосипедах, «не должны создавать препятствий для обгона», отклоняться «как можно дальше вправо и не увеличивать скорость до тех пор, пока их не обгонят».

Власти, чтобы избежать несчастных случаев, также обращают внимание на тот факт, что водитель транспортного средства должен «держать между своим транспортным средством и обгоняемым велосипедом расстояние не менее 1,5 метра» . Не забывайте: «Обгон велосипедов возможен только при наличии прерывистой продольной линии».

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