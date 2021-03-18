Португалия: полиция объясняет, как вести себя после аварии

Четверг, 18 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: полиция объясняет, как вести себя после аварии

Стоит ли переставлять машину? Что делать, если есть раненые? PSP объясняет.

Полиция общественной безопасности PSP продолжает напоминать водителям правила дорожного движения.

В публикации в Твиттере силы безопасности ссылаются на статью 87 Código da Estrada, согласно которой «в случае принудительной остановки транспортного средства в результате поломки или аварии водитель должен немедленно продолжить движение к парковке».

Если это невозможно, водитель должен убрать транспортное средство «с проезжей части или максимально приблизить его к правой обочине и способствовать его быстрому удалению с дороги общего пользования».

Если вы этого не сделаете, напоминает PSP, придется уплатить штраф от 120 до 600 евро в случае автомагистрали или дороги, предназначенной для автомобилей и мотоциклов, и от 60 до 300 евро в случае других дорог.

Однако имейте в виду, что если авария повлекла за собой травмы, «нельзя убирать автомобиль с места происшествия».

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