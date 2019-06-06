Португалия: полиция проводит кампанию борьбы с нарушением скорости

Четверг, 06 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: полиция проводит кампанию борьбы с нарушением скорости

Португальская дорожная полиция начинает на этой неделе общенациональную кампанию борьбы с превышением скорости на дорогах. 

Дорожная полиция Португалии будет отслеживать превышение скорости водителями на дорогах страны, начиная с четверга.

Силы будут проводить общенациональную операцию, направленную на вылавливание "лихачей" в местах, где несчастные случаи происходят чаще всего.

Целью акции является предотвращение и сокращение дорожно-транспортных происшествий и их жертв, сообщили в полиции. Акция полиции под названием "Операция за жизнь, остановись!» будет проходить по всей стране до 24 июня, пишет ТАСС.

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