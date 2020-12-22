Португалия: полиция проводит операцию «Безопасные вечеринки»

Полиция общественной безопасности PSP проводит проверки на дорогах с 15 декабря в рамках операции «Полиция всегда на месте: безопасные вечеринки 2020-2021».

За эти дни было осмотрено 13 тысяч автомобилей и задержано 135 человек.

В ходе проверки под девизом «Празднуйте вместе с нами безопасно» PSP обнаружила 39 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и 499 автомобилей, превышающих скорость.

До 4 января силы безопасности будут продолжать «усиливать выполнение инспекционных операций, уделяя особое внимание контролю скорости, использованию мобильного телефона во время вождения и вождению в нетрезвом виде, ведь алкоголь и наркотики - основные причины несчастных случаев», - сообщает PSP.