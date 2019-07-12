Португалия: полиция вызывала Роналду на допрос

Пятница, 12 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: полиция вызывала Роналду на допрос

Португальская полиция вызывала Роналду на допрос по Football Leaks.

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Киштиану Роналду был допрошен португальской полицией в рамках расследования дела о хакере, публиковавшего конфиденциальную информацию на сайте Football Leaks, сообщает Diario de Noticias.

По информации источника, допрос прошел в начале июня. Футболист проходит по делу как свидетель и потерпевший, пишет gazeta.ru.

Информация, опубликованная на Football Leaks вызвала у 34-летнего португальца проблемы с испанской налоговой. Тогда же стало известно об обвинениях Роналду в изнасиловании американкой Кэтрин Майорги.

Основателем ресурса является португалец Руи Пинту, которого в январе этого года задержали в Венгрии, а в марте — экстрадировали.

Вероятно, ему удалось получить доступ к компьютерным системам государства, лиссабонского «Спортинга» инвестиционного фонда Doyen Sports.

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