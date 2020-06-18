Португалия: полиция задержала банду терроризировавшую курьеров Uber Eats

Четверг, 18 Июнь 2020 Португалия

Португалия: полиция задержала банду терроризировавшую курьеров Uber Eats

Полицейская операция прошла в одном из районов Oeiras.

Полиция Лиссабона сообщила, что в результате «крупномасштабной операции» в районе Bairro do Pombal в Oeiras, задержана банда подростков, терроризировавшая доставщиков еды. Сообщается, что всего задержаны 12 человек, членам группировки от 19 до 26 лет. Об этом сообщает издание Sabado.

Пока полицейские не сообщают подробности преступных эпизодов. Однако, известно, что нападениям подвергались в основном курьеры Uber Eats. Доставщики еды были ограблены и избиты. Злоумышленникам вменяют статьи об ограблении и участии в драке.

Сейчас задержанные помещены под домашний арест, в их домах прошли обыски. Полиция сообщает, что вскоре может предоставить подробную информацию по этому делу.

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